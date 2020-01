Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Weißer Transporter beschädigt geparkten Renault und flüchtet - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Bereits am letzten Donnerstag, 16.01.2020, wurde ein in der Straße Dorfhalde in WT-Waldshut geparkter Renault Twingo von einem Unbekannten beschädigt. Kurz vor 19:00 Uhr nahm ein Zeuge ein Unfallgeräusch wahr und erkannte, wie ein neuwertiger weißer Transporter gegen den geparkten Wagen gestoßen war. Der Fahrer des Transporters fuhr davon. Der Renault wurde hinten links beschädigt. Der Sachschaden liegt bei rund 1000 Euro. Beim Transporter ging zumindest ein Rücklicht zu Bruch. Ein Teil davon konnte an der Unfallstelle gefunden werden. Neben diesem Zeugen soll ein älteres Ehepaar das Geschehen auch gesehen haben. Dieses und weitere Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-531, zu melden.

