Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unfall mit nicht zugelassenem Wagen - Polizei sucht Zeugen

Gelsenkirchen (ots)

Zu einem Unfall mit Fahrerflucht ist es am Montagabend, 16. Dezember 2019, in Gelsenkirchen-Ückendorf gekommen. Gegen 19.55 Uhr verlor ein Fahrer die Kontrolle über seinen Renault Clio und kam beim Abbiegen von der Virchowstraße in die Ulmenstraße von der Fahrbahn ab. Anschließend fuhr er über einen Bordstein in ein Blumenbeet. Zeugen beobachteten, wie vier Personen aus dem Wagen ausstiegen und zunächst versuchten, das Fahrzeug aus dem Beet zu schieben. Danach entfernten sie sich fluchtartig vom Unfallort.

Die alarmierten Polizeibeamten stellten fest, dass der Wagen nicht zugelassen und mit gefälschten Kennzeichen unterwegs gewesen ist. Drei der Fahrzeuginsassen konnten die Beamten im Umfeld des Unfallortes antreffen. Die Polizei ermittelt.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Hinweise bitte telefonisch unter den Rufnummern 0209/365-6231 (Verkehrskommissariat) oder -2160 (Leitstelle).

