Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zwei Haftbefehle vollstreckt

Gelsenkirchen (ots)

Zwei Haftbefehle vollstreckte die Gelsenkirchener Polizei am frühen Mittwochmorgen 18. Dezember und am gestrigen Dienstagmittag, 17. Dezember. Gestern, gegen 13 Uhr, überprüften die Beamten einen 31-Jährigen an der Horster Straße. Gegen den Gelsenkirchener lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Osnabrück wegen Betruges vor. Er wurde in die JVA gebracht. Heute, gegen 0.20 Uhr, nahmen die Beamten eine 24-Jährige an der Cäcilienstraße fest. Gegen die Frau aus Gelsenkirchen bestand ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Essen nach einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Gesuchte wurde zur Polizeiwache gebracht. Nachdem sie die ersatzweise geforderte Geldstrafe in Höhe von 450 Euro bezahlt hatte, konnte die 24-Jährige die Wache wieder verlassen.

