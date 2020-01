Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Zwei Auffahrunfälle in Folge - keine Verletzten

Freiburg (ots)

Zu zwei Auffahrunfällen in Folge kam es am Dienstagabend, 21.01.2020, auf der B 34 in Höhe des Gewerbeparks Lonza zwischen Waldshut und Tiengen. Gegen 17:50 Uhr kollidierte zunächst ein 18-jähriger Lieferwagen-Fahrer mit einem Volvo, der wiederum auf einen Skoda geschoben wurde. Diese beiden Fahrer hatten wegen stockendem Verkehrs gerade noch ihre Autos stoppen können. Als Folge dieses Unfalles musste ein Lkw bis zum Stillstand abbremsen wie auch ein dahinterfahrender Geldtransporter. Eine folgende 39-jährige Toyota-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr leicht auf. Während an diesen Fahrzeugen nur geringer Sachschaden entstand, musste der Volvo abgeschleppt werden. Der Blechschaden beim ersten Unfall dürfte bei über 30000 Euro liegen.

