Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 080320-184: Versuchter Geschäftseinbruch

Wipperfürth (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (7. März) haben Unbekannte versucht, die Eingangstür zu einem Obst- und Gemüsegeschäft in der Untere Straße aufzuhebeln. Im Tatzeitraum zwischen 18:30 Uhr am Freitag und 6:30 Uhr am Samstagmorgen machten sich die Unbekannten an der Eingangstür zu schaffen. Es gelang ihnen jedoch nicht, in das Geschäft einzudringen.

Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter 02261 81990.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Monika Treutler

Telefon: 02261 8199 652

E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell