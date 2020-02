Polizeidirektion Hannover

POL-H: Mitte: Brand in Restaurant - Ursache ermittelt

Hannover (ots)

Die Brandermittler der Polizei Hannover haben heute, 26.02.2020, die Räumlichkeiten eines Restaurants an der Kanalstraße begutachtet. Sie kommen zu dem Schluss, dass das Feuer in der Küche durch einen technischen Defekt an einem Kühlaggregat verursacht wurde.

Das Feuer war in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (26.02.2020) ausgebrochen. Anwohner hatten gegen 01:00 Uhr Brandgeruch wahrgenommen und die Feuerwehr verständigt. Zu diesem Zeitpunkt war das Restaurant bereits geschlossen. Nach bisherigen Ermittlungen ist das Feuer im Bereich eines Kühlaggregates ausgebrochen und durch einen technischen Defekt verursacht worden. Die Schadenshöhe wird auf circa 30.000 Euro geschätzt. /mr, ahm

