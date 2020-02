Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - LKW-Anhänger kippt in Kurve um und verliert 8 Tonnen Schüttgut

Kamen (ots)

Ein 41-Jähriger hat am Mittwoch (19.02.2020) gegen 11.45 Uhr die Kontrolle über seinen LKW verloren, als er von der Autobahn 1 in Kamen abfuhr und auf die Unnaer Straße in Fahrtrichtung Kamen abbog. In der Linkskurve kippte der mit 8 Tonnen Schüttgut beladene Anhänger des LKW um. Die Ladung verteilte sich auf einem Geh- und Radweg. Weil nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich zu diesem Zeitpunkt Personen auf dem Geh- und Radweg befanden, musste die Feuerwehr das verlorene Schüttgut schnell durchsuchen. Hierzu musste ein Radlader organisiert werden. Glücklicherweise befand sich niemand unter der verstreuten Ladung.

Grund für den Verkehrsunfall ist nach jetzigem Ermittlungsstand überhöhte Geschwindigkeit. Der Fahrer des LKW blieb unverletzt. Während der Bergungsarbeiten war die Unnaer Straße zeitweise in beide Richtungen voll gesperrt. Durch die erheblichen Verkehrsbehinderungen kam es in der Folge noch zu zwei weiteren Verkehrsunfällen, bei denen eine Person leicht verletzt wurde. Der Einsatz war gegen 14.00 Uhr beendet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell