Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Hoteleinbruch: Polizei setzt für Fahndung nach flüchtigem Täter Hubschrauber ein

Kamen (ots)

Ein bislang noch unbekannter Täter ist am frühen Mittwochmorgen (19.02.2020) in ein Hotel an der Straße Kamen Karree in Kamen eingebrochen, indem er gegen 03.55 Uhr eine Seitentür aufhebelte. Der Mann durchwühlte mehrere Räume. Weil es plötzlich zu einem Stromausfall kam, suchte ein Mitarbeiter des Hotels den Verteilerkasten auf. Dabei hörte er verdächtige Geräusche und stand auf einmal dem Täter gegenüber, der gerade dabei war, einen Fernseher zu stehlen. Diesen ließ er zurück und flüchtete schließlich durch eine Seitentür - nach jetzigem Ermittlungsstand ohne Beute. Der Angestellte des Hotels wählte daraufhin den Notruf.

Die Polizei leitete sofort mit mehreren Einsatzkräften und durch die Luftunterstützung eines Hubschraubers eine Nahbereichsfahndung ein, die ohne Ergebnis verlief. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: 180 cm, stabile Figur, dunkel gekleidet, Kapuzenpullover.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Kamen unter der Rufnummer 02307-921 3220 entgegen.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna

Pressestelle

Christian Stein

Telefon: 02303-921 1152

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell