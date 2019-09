Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bahlingen: Unbekannter Rollerfahrer flüchtet nach Unfall - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Am Mittwochvormittag (11. September), gegen 10.30 Uhr, ereignete sich im Bahweg an der Einmündung Erlenmattenstraße ein Verkehrsunfall. Eine 50-jährige Rollerfahrerin beabsichtigte, vom Bahweg nach links in die Erlenmattenstraße einzubiegen. Von links näherte sich ein anderer Roller, offenbar mit überhöhter Geschwindigkeit, und missachtete die Vorfahrt der 50-Jährigen. Beim anschließenden Bremsmanöver kam die Rollerfahrerin zu Fall und zog sich so schwere Verletzungen zu, dass ein Notarzt hinzugerufen werden musste und die Einlieferung in eine Klinik erfolgte. Der Rollerfahrer, welcher den Unfall verursachte, fuhr davon, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern.

Die Polizei sucht nun Zeugen zu dem Vorfall. Leider liegen aktuell keine näheren Beschreibungen zum Fahrer oder dessen Roller vor.

Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise zu dem unbekannten Rollerfahrer geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Emmendingen unter Telefon 07641/582-0 in Verbindung zu setzen.

se / wr

Medienrückfragen bitte an:

Walter Roth

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882-1013

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell