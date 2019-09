Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herrischried: Alkoholisiert in Graben gefahren - Auto überschlägt sich - Fahrer unverletzt

Freiburg (ots)

Unverletzt hat ein 25 Jahre alter Autofahrer einen Überschlag mit seinem Pkw in Herrischried am Dienstagabend, 10.09.2019, überstanden. Der junge Mann war gegen 21:30 Uhr auf der K 6533 talwärts unterwegs, als er nach links von der Straße geriet. Sein Citroen überschlug sich im Straßengraben zwei Mal, der Fahrer blieb unversehrt. Bei der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch beim Fahrer wahrgenommen. Eine Überprüfung ergab gut 0,6 Promille, weshalb eine Blutprobe folgte. Der Pkw musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. An diesem entstand Totalschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell