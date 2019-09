Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Eine Leichtverletzte nach Auffahrunfall in der Bahnhofstraße

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 10.09.19, gegen 17 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße zu einem Unfall. Ein Skoda-Fahrer musste am Fußgängerüberweg beim Bahnhof anhalten, um einem Fußgänger das Überqueren zu ermöglichen. Dies erkannte eine nachfolgende 31-jährige VW-Fahrerin zu spät und fuhr auf den Skoda auf. Im Skoda wurde eine 59-jährige Frau leicht verletzt. Zum Einsatz des Rettungsdienstes kam es nicht. Der Sachschaden liegt bei etwa 5000 Euro.

