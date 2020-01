Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Aufdringliche Spendensammler/Bewegungsmelder geklaut

Menden (ots)

Am Donnerstag meldeten mehrere Anrufer der Polizei von mehreren Parkplätzen vor Lebensmittelmärkten aufdringliche Spendensammler. Während zwei Männer in Fahrzeugen warteten, sollten zwei Frauen angeblich für Taubstumme Geld sammeln. Bei Auffälligkeiten bekamen die Frauen Hupsignale aus dem Auto. Gleichlautende Schilderungen kamen von einem Supermarkt-Parkplatz an der Holzener Straße sowie Parkplätzen von zwei Discountern in Lendringsen.

Unbekannte Diebe entwendeten am Grüner Weg einen Bewegungsmelder. Dieser war zuvor über der Garage des bestohlenen Mendeners angebracht. Die Tat ereignete sich zwischen Montagabend und Dienstagabend. Hinweise nimmt die Wache Menden entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell