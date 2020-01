Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe in Gartenhütten/Eindringling gefilmt

Kierspe (ots)

In der Nacht zum Donnerstag wurden am Bordinghauser Weg zwei Gartenhütten aufgebrochen. Der erste Hütten-Inhaber stellte gegen 7 Uhr fest, dass das Vorhängeschloss kaputt war und Rasenmäher und Elektrosense entwendet wurden. Am Abend, gegen 21 Uhr, war noch alles in Ordnung. Zwischen 17 Uhr abends und 8 Uhr am nächsten Morgen muss ein Dieb in eine weitere Hütte, ein paar Grundstücke weiter, eingedrungen sein. Auch dort zerstörte er das Vorhängeschloss und machte sich mit Rasenmäher und Astschere vom Acker.

Am Donnerstag, 2.30 Uhr, betrat ein bislang unbekannter Täter eine Garage am St.-Hedwigs-Weg. Eine Videokamera am Haus zeichnete den Mann auf, wie er die Garage betrat, sich eine rote Werkzeugkiste schnappte und damit davon ging. Der Mann auf der Kamera war etwa 170-180cm groß, trug eine blaue Kapuzenjacke, eine beige Hose sowie dunkle Schuhe. Sachschaden entstand nicht. Offenbar war die Garage ge-, jedoch nicht verschlossen.

Hinweise nimmt die Wache Meinerzhagen unter 02354/9199-0 entgegen.

