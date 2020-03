Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unbekannte beschmieren Autos

Bad Oeynhausen (ots)

Bisher unbekannte Vandalen beschmierten zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag in der Innenstadt mit schwarzer Farbe acht geparkte Autos. Die Fahrzeuge der Marken Mercedes, Opel und Volkswagen waren in den Straße Twellkämpe und Am Hamkebach abgestellt.

Hinweise bitte unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an die Polizei Minden.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell