Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autofahrt endet im Vorgarten - Fahrer alkoholisiert

Lübbecke (ots)

Ein stark alkoholisierter Autofahrer verlor am Sonntagabend im Einmündungsbereich der Straßen Osterbergfeld zum Schusterbrink die Kontrolle über seinen Wagen und landete in einem Vorgarten. Bei der Unfallaufnahme stellte die Streifenwagenbesatzung die Alkoholisierung des verletzten Lübbeckers fest. Zur Behandlung wurde er mittels Rettungswagen dem Krankenhaus Lübbecke zugeführt. Hier entnahm ihm auch eine Blutprobe. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Gegen 19.15 Uhr befuhr der 63-Jährige mit seinem Seat MI die Straße Osterbergfeld in Richtung Schusterbrink. Hier verlor er die Kontrolle über seinen Wagen. Aufgrund der Unfallspuren konnte ermittelt werden, dass er auf der abschüssigen Straße die Kontrolle über das Auto verlor, von der Fahrbahn abkam, und in eine Hofeinfahrt rollte. Hierbei beschädigte er zunächst einen abgestellten Nissan sowie anschließend einen Zaun. Erst an einer direkt vor einer Hauswand aufgestellten Gartenbank kam das Auto zum Stehen.

