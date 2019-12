Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfall, 2. Nachtrag

Ibbenbüren (ots)

Eine 25-jährige Autofahrerin befuhr gegen 06.50 Uhr die K 17 in Richtung Püsselbüren. Aus nicht geklärten Gründen geriet sie mit ihrem Pkw ins Schleudern und kam nach links (nicht wie zunächst gemeldet, nach rechts) von der regennassen Fahrbahn ab. Mit der Beifahrerseite prallte sie gegen einen am Fahrbahnrand stehenden Baum. Die Frau aus Ibbenbüren wurde dabei schwer verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden an dem PKW wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt.

Ibbenbüren, Verkehrsunfall -Nachtrag- Die Vollsperrung ist aufgehoben.

Wiederholung der Erstmeldung vom 12.12.2019, 07:47 Uhr Ibbenbüren, Verkehrsunfall -Erstmeldung- Am Donnerstag (12.12.), gegen 06.55 Uhr, ereignete sich auf der Straße Zum Esch (K 17) zwischen Püsselbüren und Dickenberg ein Verkehrsunfall. Ein Pkw ist nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die Polizei und Rettungskräfte sind vor Ort. Die K 17 ist zwischen dem Bahnübergang Püsselbüren und der Einmündung Prozessionsweg in beide Richtungen voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell