Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: betrunkener Geisterfahrer nach Fahndung gestellt

Welschbillig (ots)

In den frühen Morgenstunden des 07.10.19 ereignete sich auf der A6 bei Kaiserslautern ein Verkehrsunfall, der von einem Geisterfahrer verursacht worden war. Der Geisterfahrer wendete sein Fahrzeug auf der Autobahn und flüchtete in Fahrtrichtung Trier. Da das Kennzeichen des flüchtenden PKW von anderen Unfallbeteiligten abgelesen werden konnte, fahndete die Polizei Schweich im Bereich der Halteradresse. Dort konnte etwa eineinhalb Stunden später der geflüchtete PKW festgefahren in einem Acker aufgefunden werden. Am Steuer saß - im Schneidersitz - ein nackter 61jähriger Mann, der offenbar im Verlauf der Nacht zu viel Alkohol getrunken hatte. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet ein Strafverfahren und er muss nun mit dem Verlust seines Führerscheines rechnen.

Polizeiinspektion Schweich

Tel.: 06502/91570

