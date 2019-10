Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Oberstein. Fußgängerzone. Sachbeschädigung

Idar-Oberstein (ots)

Wie erst jetzt bekannt wurde, wurde vermutlich in der Nacht von Dienstag, den 24. September auf Mittwoch, den 25. September eine Sitzbank auf dem Vorplatz des Modepark Röther mutwillig zerstört. Hierbei handelt es sich mittlerweile um die vierte zerstörte Sitzbank in diesem Bereich. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein, Tel.: 06781-561-0.

