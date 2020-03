Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Rollerfahrer touchiert Fahrradfahrer und flüchtet

Espelkamp (ots)

Im Kreuzungsbereich Ratzenburger Straße und Marie-Harting Straße stießen am Freitagmorgen eine Roller- und Fahrradfahrer zusammen. Der Zweiradfahrer flüchtete anschließend. Nun sucht die Polizei nach dem Flüchtigen.

Nach derzeitigen Ermittlungsstand befuhr der Fahrradfahrer die Ratzenburger Straße gegen 5.50 Uhr in Richtung Osnabrücker Straße (L 770). Als er gerade in Höhe der Marie-Harting Straße nach links in diese abbiegen wollte, überholte ihn der Rollerfahrer. Dabei berührten sie sich seitlich, sodass der Fahrradfahrer auf die Straße stürzte. Der 53-jährige Espelkamper verletzte und musste im Krankenhaus Lübbecke ambulant behandelt werden.

Wer Angeben zum Unfallgeschehen oder dem flüchtigen Rollerfahrer machen kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an das Verkehrskommissariat in Lübbecke.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell