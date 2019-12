Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Instituteinbruch in der Heidelberger Altstadt

Heidelberg (ots)

In die Räumlichkeiten eines Instituts in der Augustinergasse in der Heidelberger Altstadt brachen zwischen Samstag und Montag auf derzeit noch nicht geklärte Art und Weise unbekannte Täter ein und durchsuchten im Erdgeschoss verschiedene Behältnisse. Ob hieraus etwas gestohlen wurde, bedarf der weiteren Überprüfungen. Am Montagmorgen bemerkte eine Angestellte den Einbruch und verständigte unverzüglich die Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Mitte. Zeugen, die zwischen Samstag und Montag verdächtige Beobachtungen in der Augustinergasse gemacht haben und Hinweise geben können, melden sich bitte unter Tel.: 06221/99-1700.

