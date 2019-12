Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Gegen geparkten VW Golf gefahren und geflüchtet

Heidelberg (ots)

Vermutlich beim Rückwärtsfahren aus einer Parklücke heraus beschädigte am Montag ein bislang nicht bekannter Autofahrer einen abgestellten VW Golf und entfernte sich anschließend unerlaubt. Die Geschädigte parkte ihren Wagen zwischen 7.30 und 15.15 Uhr in der Breslauer Straße in Höhe des Anwesens Nr. 35 und hat nun einen Schaden von 2.000 Euro zu regeln. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und bittet Zeugen, die Hinweise auf den Flüchtigen geben können, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0, in Verbindung zu setzen.

