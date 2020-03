Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Hamborn: Polizei stoppt illegales Autorennen

Duisburg (ots)

An der Kreuzung Duisburger Straße/Kampstraße hat die Polizei am Samstagabend (14. März, 22:50 Uhr) ein illegales Autorennen festgestellt. Ein Fahrer eines Mercedes Benz (21) und ein 31-jährige Mann im Jaguar warteten zunächst an der roten Ampel. Bei Grün beschleunigten sie mit durchdrehenden Reifen. Die Beamten verfolgten den Jaguar und stoppten ihn schließlich zwischen der Alsumer und der Weseler Straße. Auch den Mercedes-Fahrer konnten die Unterstützungskräfte im Rahmen der Fahndung an der Bertha-von-Suttner-Straße anhalten. Autos und Führerscheine wurden sichergestellt. Die beiden Männer müssen außerdem mit einem Verfahren wegen der Teilnahme an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen rechnen. (stb)

