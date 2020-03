Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf: Laubenaufbrüche in Kleingartenverein

Duisburg (ots)

Unbekannte haben in der Zeit von Mittwoch (11. März) bis Donnerstag (12. März, 11:45 Uhr) fünf Lauben eines Kleingartenvereins an der Lotharstraße aufgebrochen. Sie verwüsteten die Räume und durchwühlten sämtliche Schränke. Da nicht alle Besitzer bei der Tatortaufnahme vor Ort waren, muss noch ermittelt werden, ob etwas gestohlen wurde. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an das KK 36 unter 0203 2800.

