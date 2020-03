Polizei Duisburg

POL-DU: Overbruch: Maskierter Räuber nach Supermarktüberfall auf der Flucht

Duisburg (ots)

Mit einer schwarz-gelben Maske hat ein Räuber am Donnerstagabend (12. März, 19:50 Uhr) einen Supermarkt an der Barbarastraße überfallen. Dazu hat er der Kassiererin (63) einen bisher unbekannten Gegenstand an die Wange gehalten und sie gezwungen, ihm die Geldscheine aus der Kasse zu geben. Eine Kundin (43) hat das gesehen und um Hilfe geschrien. Daraufhin rannte der Täter mit dem erbeuteten Bargeld aus dem Laden. Zeugen beschreiben ihn wie folgt: etwa 1,75 Meter groß, schwarz-gelbe Maske, schwarze Jacke, dunkle Hose, dunkle Kappe. Wer hat den Mann wegrennen sehen oder hat vor dem Überfall eine verdächtige Person beobachtet? Bitte melden Sie sich beim Kommissariat 13 unter 0203 2800. (cd)

