Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht Polizeikommissariat Oberharz

Goslar (ots)

Körperverletzung und Ladendiebstahl

Nachdem am Mittwoch, den 15.04.2020, gg. 15.00 Uhr, ein junger Mann eine Frau und einen Mann beim Einkaufen in einem Zellerfelder Einkaufsmarkt angepöbelt hatte und diese darauf nicht regierten, schlug der junge Mann mit einer Whiskyflasche nach dem Mann. Als die Frau dies verhindern wollte, schubste der Täter sie gegen ein Regal. Im Anschluß flüchtete der Täter aus dem Geschäft und nahm die Whiskyflasche und eine Getränkedose mit, ohne diese zu bezahlen. Der Täter sei ca. 20 Jahre alt, schlank und mit Jeansjacke und -hose bekleidet gewesen. Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Ladendiebstahl wurden eingeleitet. Hinweise bitte an das PK Oberharz in Clausthal-Zellerfeld, Tel. 05323 / 94110-0- /Krz.

