POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Diebstahl von Kupferkabel:

Bislang unbekannte/r Täter betrat/en im Tatzeitraum von Dienstag, den 14.04.2020, 15.30 Uhr bis Mittwoch, den 15.04.2020, 13.00 Uhr, ein Baugrundstück in der Kleinen Krodostraße. Dort gelangten sie in die Tiefgarage des im Rohbau befindlichen Gebäudes. Aus einem in der Tiefgarage angegliederten Lagerraum wurden ca. 180 Meter Kupferkabel entwendet. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Bad Harzburg zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell