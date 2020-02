Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Kreis Mettmann - 2002158

Mettmann (ots)

Folgende Einbrüche wurden in der Zeit vom 21. bis zum 24.02.2020 entdeckt und angezeigt. Betroffen waren die nachfolgenden Städte:

--- Ratingen ---

Am Freitagmorgen (21.02.2020) stellte eine Angestellte eines Kiosks an der Bechemer Straße in Ratingen einen Einbruchdiebstahl fest. Als sie gegen 07:30 Uhr zu dem Kiosk in der Fußgängerzone kam, fand sie eine eingeschlagene Schaufensterscheibe vor. Der Kiosk war zuletzt am Donnerstag (20.02.2020), gegen 14 Uhr betrieben worden. Der oder die unbekannten Täter schlugen in der Tatzeit die Schaufensterscheibe ein und griffen in die Auslage. Nach ersten Ermittlungen kann ausgeschlossen werden, dass die Einbrecher weder über das Einschlagloch noch über einen anderen Weg gewaltsam in den Kiosk gelangten. Dennoch entwendeten der oder die unbekannten Täter nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen, Feuerzeuge sowie eine Elektrozigarette im Wert von circa 1.200 Euro.

Am Samstagmorgen (22.02.2020) drangen bisher unbekannte Täter in der Zeit von 06:00 Uhr bis 06:15 Uhr in die Verkaufsräume einer Backwerkfiliale an der Oberstraße in Ratingen ein. Die Täter durchtrennten hierzu zunächst ein Fahrradschloss, welches an einem Zugangstor zum Innenhof angebracht war. Anschließend hebelten sie eine Zugangstür auf und gelangten so in den Verkaufsraum. Hier entwendeten sie Lebensmittel und verließen den Tatort unerkannt augenscheinlich wieder über den Einstiegsweg. Der Sachschaden, der durch den gewaltsamen Einstieg entstanden ist, wird auf wenige hundert Euro beziffert.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110 !

--- Mettmann ---

Am Samstagmorgen (22.02.2020) drangen bisher unbekannte Täter, in der Zeit von 04:00 Uhr bis 09:50 Uhr, gewaltsam in die Räumlichkeiten einer Gaststätte an der Neanderstraße in Mettmann ein. Wie der oder die unbekannten Täter in die Geschäftsräume gelangten, konnte im Rahmen der Tatortaufnahme zunächst nicht geklärt werden. Aus den Geschäftsräumen wurden, nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen, zwei Geldkassetten entwendet, die neben dem Thekenbereich an der Wand angebracht waren. Weitere Schubladen und Kisten im angrenzenden Arbeitszimmer wurden nach Wertgegenständen durchsucht. Der oder die unbekannten Täter verließen den Tatort vermutlich über den Einstiegsweg. Zur konkreten Schadenshöhe konnte im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme keine Angabe getätigt werden.

Am Sonntagmorgen (23.02.2020) wurde durch eine Angestellte des Hallenbades der Stadt Mettmann ein Einbruchdiebstahl in die Betriebsräume des Bades festgestellt. Unbekannte Täter gelangten auf bisher nicht zweifelsfrei geklärtem Weg in der Zeit von Samstag, 22.02.2020, 15:30 Uhr, bis Sonntag, 23.02.2020, 07:05 Uhr, in die Räumlichkeiten. Der oder die Täter brachen Spinde im Kellergeschoss auf und entwendeten aus einem Vorratsschrank u.a. 14 Tüten Milch. Aus den Arbeitsräumen des Bades wurden weiterhin zahlreiche Arbeitsgegenstände wie T-Shirts mit dem Kreisstadt-Logo, zwei Paar weiße Gummistiefel, Schwimmshorts und ein Paar Sportschuhe entwendet. Auch zwei Defibrillatoren, ein Beatmungsbeutel und ein Diensthandy entwendeten die unbekannten Täter. Im Rahmen der Tatortaufnahme konnten einige der entwendeten Gegenstände in einem nahegelegenen Parkhaus wieder aufgefunden werden. Im Schwimmbad konnte von einer Angestellten ein Müllsack mit privaten Gegenständen festgestellt werden, der Hinweise auf einen möglichen Tatverdächtigen ergab. Ermittlungen an der Wohnanschrift des Inhabers und somit Tatverdächtigen verliefen zunächst jedoch erfolglos. Der durch die unbekannten Täter verursachte Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Eine konkrete Bezifferung des Beuteschadens lag bei der Tatortaufnahme noch nicht vor. Eine Auswertung der vor Ort gesicherten Spuren sowie der ersten Ermittlungsergebnisse dauert derzeit noch an.

In der Nacht zu Montag (24.02.2020) kam es zwischen 01:50 Uhr und 02:10 Uhr zu einem Einbruchdiebstahl in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Neanderstraße in Mettmann. Der Wohnungsinhaber befand sich zum Tatzeitpunkt in einem gegenüberliegenden Imbiss, als er beobachtete, wie Licht in seiner Wohnung eingeschaltet wurde. Der 53-jährige Mettmanner begab sich umgehend zu seiner Wohnanschrift und traf im Wohnzimmer auf den Einbrecher. Dieser ergriff über die Balkontür die Flucht und entfernte sich über die Neanderstraße nach links in die Straße "Am Rathaus". Der Wohnungsinhaber informierte umgehend die Polizei. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung nach dem flüchtigen Einbrecher verlief leider erfolglos. Der Täter kann von dem Geschädigten folgendermaßen beschrieben werden:

- circa 185cm groß - mittlere Statur - bekleidet mit einer dunklen Jeanshose

Der Einbrecher trug während der Tat eine Maske vor dem Gesicht. Wie der Einbrecher in die Wohnung gelangt war, konnte im Rahmen der ersten Ermittlungen vor Ort zunächst nicht festgestellt werden. Auch konnten keine Angaben zur Schadenshöhe sowie zur Tatbeute getätigt werden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 / 982-6250, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110 !

--- Hilden ---

Über den Einbruch in ein Juweliergeschäft in Hilden, der sich am Sonntagabend des 23.02.2020, um 18.58 Uhr, in der Hildener Bismarckpassage, zwischen Mittelstraße und Warrington-Platz ereignete, berichteten wir heute bereits mit Pressemitteilung / ots 2002151 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4528510 ) sehr ausführlich.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110 !

--- Erkrath ---

Wie wir bereits in unserer Pressemitteilung vom 24.02.2020 mitgeteilt haben (siehe OTS-Meldung 2002149: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4528447) kam es in der Nacht zu Samstag (22.02.2020) zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in ein freistehendes Einfamilienhaus am Stindertalweg in Erkrath. Hierbei entwendeten sie außerdem einen 15 Jahre alten, grauen, Mercedes Benz CLK, welcher unverschlossen auf einem Hofgelände abgestellt war. Das amtlichen Kennzeichen zu dem Fahrzeug lautet: ME-GI783. Der Sachwert des CLK wird von der Polizei auf mindestens 7.500 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 / 9480-6450, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110 !

--- Haan ---

Über den Einbruch in ein Haaner Friseurgeschäft, im Erdgeschoss eines Wohn- und Geschäftshauses am Windhövel, der am nächtlichen (Rosen-)Montagmorgen des 24.02.2020 um 02.24 Uhr entdeckt wurde, weil der oder die Täter, wahrscheinlich zur Vertuschung der Tat, ein Feuer im Keller des Hauses legten, berichteten wir heute mit unserer Pressemitteilung / ots 2002153 zu mehreren aktuellen Brandlegungen im Haaner Stadtgebiet ( https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4528510 ) bereits sehr ausführlich.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 / 9328-6480, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110 !

--- Monheim ---

In der Nacht von Freitag (21.02.2020) auf Samstag (22.02.2020) kam es zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in eine Wohnung. In der Zeit von 23:30 Uhr bis 10:30 Uhr versuchten unbekannte Täter die Balkontür zu der Parterrewohnung aufzuhebeln, was jedoch misslang. Die Wohnungsinhaberin bemerkte den Einbruchversuch erst am nächsten Morgen und informierte daraufhin die Polizei. Wertgegenstände wurden bei dem Einbruchversuch augenscheinlich nicht entwendet. Die Höhe des Sachschadens an der beschädigten Tür wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. In der Nacht von Samstag (22.02.2020) auf Sonntag (23.02.2020) kam es an der Straße Am Knipprather Busch in Monheim-Baumberg zu einem Einbruchdiebstahl in einen Imbissstand neben einem dortigen Möbelhaus. Die Zugangstür zum Imbiss war am Vorabend gegen 18 Uhr mit einem Vorhängeschloss verschlossen worden. Am Sonntagmittag wurde gegen 12 Uhr festgestellt, dass das Schloss beschädigt und der Imbiss von derzeit unbekannten Tätern augenscheinlich durchsucht worden war. So standen im Imbiss mehrere Schranktüren offen und ein verschlossener Schrank außerhalb des Verkaufsraums war gewaltsam geöffnet worden. Ob etwas entwendet worden war, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht zweifelsfrei geklärt werden. Im Rahmen der Tatortaufnahme stellten die vor Ort eingesetzten Beamten weiterhin fest, dass die Zugangstür zum Möbelhaus ebenfalls Spuren einer Gewalteinwirkung aufwies. Der oder die unbekannten Täter hatten augenscheinlich versucht, die dortige Schiebetür mittels eines vor Ort entwendeten Schildes gewaltsam zu öffnen. Die Beamten leiteten ein separates Strafverfahren ein. Hinweise auf den oder die Täter liegen nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen nicht vor.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Monheim, Telefon 02173 / 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110 !

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

Aus gegebenem Anlass gibt die Kreispolizeibehörde Mettmann folgende Ratschläge zum Thema Einbruchschutz:

- Lassen Sie bei Wohnungs-/Haustüren mit Glasfüllung niemals innen den Schlüssel stecken.

- Vermeiden Sie es, Schlüssel draußen zu verstecken, um sich z. B. bei einem unfreiwilligen Aussperren helfen zu können, denn: Einbrecher kennen jedes Versteck.

- Sollten Sie Ihren Schlüssel verloren haben, wechseln Sie unverzüglich den Schließzylinder aus.

- Verschließen Sie Fenster, Balkon und Terrassentüren, auch wenn Sie nur kurz weggehen - denn gekippte Fenster sind offene Fenster.

- Sichern Sie auch Fenster und Balkontüren in den oberen Stockwerken, denn Einbrecher sind manchmal wahre Kletterkünstler. Leitern, Gartenmöbel, Kisten, Mülltonnen, Rankgerüste usw. können als Kletterhilfen dienen.

- Lassen Sie Rollläden nur nachts herunter, sonst entsteht tagsüber der Eindruck, die Bewohner seien nicht da.

- Verschließen Sie stets Türen von Kellern und Dachböden.

- Kellerlichtschächte und Kellerfenster sollten Sie z. B. mit massiven, gut verankerten Gittern oder Gitterrosten sichern lassen.

- Lassen Sie Wohnung oder Haus bei längerer Abwesenheit durch Verwandte, Bekannte, Nachbarn oder gegebenenfalls "Haushüter" bewohnen oder bewohnt erscheinen: Briefkasten leeren, Rollläden, Vorhänge, Beleuchtung, Radio und Fernseher unregelmäßig betätigen.

- Verzichten Sie auf eine Mitteilung über Ihre Abwesenheit auf dem Anrufbeantworter.

- Informieren Sie Ihre Nachbarn über den Einsatz von Zeitschaltuhren für Rollläden, Beleuchtung, Radio etc.

- Lassen Sie Wertsachen nicht offen zu Hause herumliegen.

- Markieren Sie Ihre Wertgegenstände (Gravur, UV-Stifte etc.) eindeutig und notieren Sie die wichtigsten Daten in einer Wertgegenstandsliste. Fotografieren Sie schwer zu beschreibende Gegenstände.

- Bewahren Sie besonders Wichtiges oder Wertvolles (z. B. Dokumente, Sparbücher, Sammlungen, Gold oder Schmuck), das Sie nur selten brauchen, bei Ihrem Geldinstitut im Schließfach auf.

- Wenn Sie diese wertvollen Dinge im Haus behalten möchten, bringen Sie sie in einem geprüften Wertbehältnis (z. B. Tresor) unter.

Mit der Kampagne "Riegel vor" ( www.riegelvor.nrw.de ) gegen den Wohnungseinbruch reagiert die Polizei NRW auf die bundesweit steigenden Zahlen beim Einbruch. Neben zum Teil erheblichen materiellen Schäden sind oft auch dauerhafte psychische Belastungen vieler Opfer die schlimmen Folgen solcher Taten. Und die Anzahl der Fälle steigt scheinbar weiter. Wir wollen nicht, dass Sie Opfer werden und möchten daher gemeinsam mit Ihnen dem Einbrecher einen Riegel vorschieben !

Hinweise von Ihnen zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder andere Beobachtungen sind für uns wichtig. Die Chancen Einbrüche zu verhindern oder Einbrüche aufzuklären und die Täter fest zu nehmen, steigen mit der Zahl Ihrer Hinweise. Auf gute Nachbarschaft ! - Achten Sie auf unbekannte Personen und/oder auf verdächtige Situationen "nebenan". Alarmieren Sie in Verdachtsfällen sofort die Polizei über Notruf 110.

Lassen Sie sich zum eigenen Schutz von Ihrer Polizei beraten. Informationen zur Sicherung Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung und über geeignete Wertbehältnisse erhalten Sie bei der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Kreises Mettmann - Telefon 02104 / 982 - 7777. Diese informiert Sie auch über Hersteller von geprüften und zertifizierten Einbruch hemmenden Produkten sowie zu Unternehmen, die Sicherungstechnik fachgerecht einbauen können.

Übrigens: Neue oder verbesserte Türen, das Nachrüsten von Fenstern, Gittern oder Rollläden - Maßnahmen, die allein oder zusätzlich dem Einbruchsschutz dienen, werden von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) und der NRW-Bank gefördert.

Weitere Beratung finden Sie auch im polizeilichen Netzwerk "Zuhause sicher" unter: www.zuhause-sicher.de

