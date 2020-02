POL-ME: Mercedes CLK von Grundstück entwendet - Polizei sucht Zeugen - Erkrath - 2002149

Polizei Mettmann

In der Nacht zu Samstag (22.02.2020) drangen bisher unbekannte Täter auf ein Grundstück am Stindertalweg in Erkrath ein. Sie versuchten zunächst gewaltsam in das freistehende Einfamilienhaus einzudringen, was jedoch misslang. Anschließend entwendeten sie einen auf dem Hof unverschlossen abgestellten Mercedes Benz CLK.

Gegen 04:30 Uhr nahm eine Anwohnerin auf dem Grundstück verdächtige Geräusche wahr. Von ihrem Fenster aus konnte sie eine männliche Person beobachten, die sich in einer der Garagen auf dem Grundstück aufhielt. Da die Person irrtümlich für einen Berechtigten gehalten wurde, informierte die 50-jährige Zeugin zunächst nicht die Polizei sondern begab sich wieder zu Bett.

Erst am Morgen stellte die Anwohnerin fest, dass der Mercedes Benz ihres 43-jährigen Nachbarn nicht mehr an seinem Abstellort vor den Garagen geparkt war. Eine Nachfrage bei dem Halter erhärtete den Diebstahlsverdacht, so dass die Polizei eingeschaltet wurde. Die vor Ort eingesetzten Beamten ermittelten nicht nur die Komplettentwendung des 15 Jahre alten CLK sondern auch einen versuchten Einbruchdiebstahl in das Haus des Halters. An einer rückwärtig gelegenen Terrassentür zum Wohnbereich des Hauses, sowie an einer Tür zu einem Bürotrakt, befanden sich massive Hebelspuren. Der oder die unbekannten Täter gelangten jedoch - nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen - nicht in die Räumlichkeiten.

Die Beamten stellten im Rahmen ihrer Ermittlungen vor Ort weiterhin fest, dass die Einbrecher nicht nur versucht hatten, gewaltsam in das Wohnhaus zu gelangen. Über einen manipulierten Schaltkasten schafften sie es, eines von mehreren auf dem Grundstück befindlichen Garagentoren zu öffnen. Aus einem in der Garage geparkten Fahrzeug entwendeten die Täter sowohl die Fernbedienung für das Garagentor als auch für das Zufahrtstor zur Grundstückseinfahrt.

Anschließend öffneten die Täter den auf dem Hof unverschlossen abgestellten CLK. Mit den in dem Fahrzeug zurückgelassenen Schlüsseln starteten sie das Fahrzeug und verließen ungehindert -aufgrund der zuvor entwendeten Torfernbedienung - das Hofgelände in unbekannte Richtung. Das amtliche Kennzeichen des entwendeten grauen Mercedes Benz CLK lautet: ME-GI783. Der Sachwert des 15 Jahre alten Mercedes wird von der Polizei auf mindestens 7.500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder sonstigen Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, wie auch Angaben zum aktuellen Standort und Verbleib des gesuchten Mercedes Benz, nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 / 9480-6450, jederzeit entgegen.

