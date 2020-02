POL-ME: Karnevalsfeier in Diskothek: 28-jähriger Langenfelder zusammengeschlagen - Langenfeld - 2002156

Polizei Mettmann

Karnevalsfeier in Diskothek: 28-jähriger Langenfelder zusammengeschlagen - Langenfeld

Mettmann

In der Nacht zu Sonntag (23. Februar 2020) haben mehrere junge Männer in einer Diskothek an der Langenfelder Schneiderstraße einen 28-jährigen Langenfelder zusammengeschlagen und schwer verletzt. Zwei couragierte Zeugen, die dem Langenfelder zur Hilfe kamen, wurden ebenfalls angegriffen und verletzt. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war nach dem Stand der aktuellen Ermittlungen passiert:

Gemeinsam mit seinem 21 Jahre alten Cousin war der 28-Jährige in der Diskothek an der Schneiderstraße auf einer Karnevalsparty. Gegen Mitternacht suchten beide den Raucherbereich auf, wo sie von einem jungen Mann nach einer Zigarette gefragt wurden. Als die beiden angaben, dem Mann keine Zigarette geben zu können, stieß der Angreifer den 21-Jährigen zur Seite und gab dem 28-Jährigen eine Kopfnuss. Anschließend schlug und trat er gemeinsam mit fünf bis sechs weiteren jungen Männern auf den 28-Jährigen ein.

Mehrere Zeugen bekamen den Tumult im Raucherbereich der Diskothek mit. Zwei bis dahin unbeteiligte Partygäste, ein 21-jähriger Langenfelder sowie ein 40 Jahre alter Leverkusener, gingen dazwischen, um dem 28-Jährigen zu helfen. Nun wurden die beiden couragierten Zeugen selbst von der Gruppe angegriffen und zu Boden gestoßen.

Bei dem Angriff wurde der 28-jährige Langenfelder schwer verletzt. Er musste ebenso wie der glücklicherweise nur leicht verletzte 21-jährige Zeuge mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch der 40-jährige Zeuge wurde verletzt - er war kurzzeitig bewusstlos und suchte im Anschluss selbst ein Krankenhaus auf, um sich behandeln zu lassen.

Am nächsten Morgen (Sonntag , 23. Februar 2020) suchte der 28-Jährige die Langenfelder Polizeiwache auf, um den Vorfall zur Anzeige zu bringen. Einige Stunden darauf meldete sich auch der 40 Jahre alte Leverkusener, um Anzeige zu erstatten.

Zu einem der Täter liegt die folgende Personenbeschreibung vor:

- männlich - etwa 25 Jahre alt - circa 1,80 Meter groß - schlanke Statur - kurze, braune Haare - rötlicher Fünf-Tage-Bart - trug eine Camouflage-Jacke (kein Karnevalskostüm)

Zu den übrigen Männern liegen die folgenden Personenbeschreibungen vor:

- dunkel gekleidet - circa 1,80 Meter groß

Weitere Beschreibungen liegen aktuell noch nicht vor. Daher bittet die nun ermittelnde Kriminalpolizei um weitere Zeugenhinweise. Diese nimmt die Polizei in Langenfeld jederzeit unter der Rufnummer 02173 288-6310 entgegen.

