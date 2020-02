Polizei Mettmann

POL-ME: Rennradfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt - Langenfeld - 2002154

Mettmann (ots)

Am Montagmorgen (24. Februar 2020) ist bei einem Alleinunfall an der Reusrather Straße (Höhe Virneburgstraße) in Reusrath auf Höhe des dortigen Friedhofes ein Rennradfahrer schwer verletzt worden.

Das war passiert:

Gegen 6:55 Uhr war der 61-jährige Langenfelder mit seinem Rennrad über die schmale Reusrather Straße gefahren. Laut eigenen Angaben sei er dann aufgrund einer Unachtsamkeit gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Nissan Qashqai gefahren und vom Fahrrad gestürzt. Dabei wurde der Mann schwer verletzt. Ein anderer Radfahrer fand den Mann kurz darauf, leistete Erste Hilfe und verständigte einen Rettungswagen. Mit diesem musste der 61-Jährige in ein Krankenhaus gebracht werden, wo er zur stationären Behandlung aufgenommen wurde.

Sowohl das Rennrad als auch der Nissan wurden bei dem Unfall beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro.

