Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall beim Wenden

Uslar (ots)

USLAR (eng.) 08.11.2019, 12:25 Uhr, Uslar, Mauerstraße- Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden kam es am Freitagmittag in der Mauerstraße in der Uslarer Innenstadt, als eine 81-jährige Uslarerin mit ihrem PKW beim Wenden gegen den PKW eines 62-jährigen Braunschweigers stieß.

