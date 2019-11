Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Beim Abbiegen auf einen wartenden Mercedes aufgefahren

Einbeck (ots)

Einbeck (mü) Einbeck Bundesstraße 3 Abfahrt Hansestraße 08.11.19, 05:40 Uhr. Ein 55jähriger Einbecker wollte mit seinem Opel von der B3 nach rechts in Richtung Hansestraße/Dassel abbiegen. Er übersah auf dem Ausfädelungsstreifen, dass sich der Verkehr dort gestaut hatte und fuhr auf einen wartenden Mercedes eines 49jährigen Northeimers auf. An beiden Pkw entstand dabei Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 3000 Euro. Der Northeimer verletzte sich dabei leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

