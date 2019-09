PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Illegale Einreise auf der Hinterachse vom Reisebus

Wiesbaden (ots)

Am Sonntag, gegen 12:00 Uhr wurde die Polizeiautobahnstation Wiesbaden vom Fahrer eines serbischen Reisebusses informiert, dass bei einem Halt auf der Rastanlage Limburg, an der A 3, zwei junge Männer zwischen der Doppelbereifung hinten heraus gekrochen kamen. Der Fahrer hatte gehalten, weil er von Fahrgästen auf laute Klopfgeräusche im hinteren Bereich hingewiesen wurde. Auf Befragen konnte ermittelt werden, dass die beiden aus Marokko stammenden 18-und 16-jährigen Personen bei einem Halt an der Grenze von Serbien zu Ungarn oder in Ungarn illegal zugestiegen waren. Nach deren Angaben geschah dies vor ca. 20 Stunden. Die beiden hatten sich zwischen den Rädern der linken und rechten Fahrzeugseite im Unterbau über der Hinterachse festgeklammert.

Beide Personen wurden wegen Unterkühlung zunächst ins Krankenhaus verbracht, wobei nur der Jugendliche stationär aufgenommen wurde.

