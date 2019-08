PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Schwerer Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW auf der BAB 3 im "Werschauer Loch"

Wiesbaden (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 03:50 Uhr ereignete sich auf der BAB 3 zwischen den Anschlussstellen Bad Camberg und Limburg Süd in FR Köln ein schwerer Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen fuhr dabei ein PKW mit Anhänger auf der äußerst rechten Fahrbahn in FR Köln. Ein PKW, der auf der mittleren Fahrspur in gleicher Fahrtrichtung unterwegs war, fuhr aus bisher noch ungeklärter Ursache nach rechts und kollidierte mit dem Anhänger des rechtsfahrenden Gespanns. Durch diese Kollision wurde zunächst der Anhänger vom Zugfahrzeug getrennt und nach rechts in Richtung Seitenstreifen abgewiesen. Das Zugfahrzeug schleuderte vom rechten Fahrstreifen in Richtung Mittelschutzplanke, überschlug sich und kam auf der Richtungsfahrbahn Frankfurt zum Stillstand. Im auffahrenden PKW saßen zum Unfallzeitpunkt vier Personen, die sich im Anschluss an das Unfallgeschehen in Richtung Mittelschutzplanke in Sicherheit bringen wollten. Dabei wurde eine Person von einem weiteren herannahenden Fahrzeug auf dem linken Fahrstreifen erfasst und schwer verletzt. Zur medizinischen Erstversorgung landete der Rettungshubschrauber auf der BAB in FR Köln. Im PKW, der auf die Gegenfahrbahn geschleudert wurde, kamen zwei Fahrzeuginsassen verletzt in die umliegenden Krankenhäuser.

Die BAB 3 wurde in FR Köln vollgesperrt. In Fahrtrichtung Frankfurt konnte der Verkehr zunächst über den Standstreifen weitergeleitet werden. Die Ermittlungen an der Unfallstelle dauern noch an.

Die Autobahnpolizei Wiesbaden bittet Verkehrsteilnehmer, die etwas zum Unfallhergang beitragen können, sich telefonisch auf der Polizeiautobahnstation Wiesbaden zu melden.

