Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mühlhausen/ Rhein-Neckar-Kreis: Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten Rollstuhlfahrerin aus Mühlhausen, PM Nr.2, die Vermisste wurde aufgefunden.

Mühlhausen/RNK (ots)

Nach einem Zeugenhinweis konnte die vermisste Rollstuhlfahrerin am Sportgelände in Dielheim kurz nach 19.00 Uhr im Beisein ihres Hundes wohlbehalten angetroffen werden. Sie wurde vorsorglich in eine Klinik eingeliefert. *mm

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Telefon: 0621 174-0

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell