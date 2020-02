Polizei Mettmann

POL-ME: Hoher Sachschaden und zwei Verletzte beim Abbiegeunfall - Velbert - 2002155

Mettmann (ots)

Am (Rosen-)Montagmorgen des 24.02.2020, gegen 10.05 Uhr, befuhr ein 76-jähriger Mann aus Langenberg, mit einem weißen VW Transporter, die Bonsfelder Straße im Velberter Ortsteil Langenberg, in Fahrtrichtung Nierenhof. In Höhe der Hausnummer 60 wollte er nach links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen. Dabei schätzte er nach eigenen Angaben den Abstand zu einem entgegenkommenden silbernen PKW Skoda Octavia falsch ein. Der Fahrer des Skodas, ein 50-jähriger Mann aus Hattingen, konnte eine Kollision, mit dem direkt vor ihm unvermittelt abbiegenden Transporter, nach eigenen Angaben nicht mehr verhindern. Der Octavia prallte frontal in den abbiegenden VW Transporter. Hierbei verletzten sich der 76-jährige Unfallverursacher und eine 60-jährige Frau aus Hattingen, Beifahrerin im Skoda Octavia, jeweils leicht. Rettungswagen wurden alarmiert. Beide Verletzten benötigten jedoch nur ambulante ärztliche Versorgung.

An den zwei schwer beschädigten und nicht mehr fahrbereiten Unfallwagen entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von rund 10.000,- Euro. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt, die Feuerwehr beseitigte ausgelaufene Betriebsstoffe.

Für die Dauer der Rettungs-, Bergungs-, Unfallaufnahme- und Aufräumarbeiten wurde die Bonsfelder Straße für mehrere Minuten komplett gesperrt. Hierdurch kam es leider zu unvermeidbaren Verkehrsstörungen.

