Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unfallopfer verstorben

Borken (ots)

Eine 69 Jahre alte Borkenerin ist jetzt an den Folgen eines Verkehrsunfalls verstorben: Die Frau war am 13. November in Borken mit einem Pedelec unterwegs gewesen, als es zu einem Zusammenstoß mit einem zurücksetzenden Transporter gekommen war. Dabei hatte sie schwere Verletzungen erlitten.

