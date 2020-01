Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200113.5 Itzehoe: Zahlreiche Fahrten unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol

Itzehoe (ots)

Erschreckende Bilanz: Am vergangenen Wochenende haben Streifen in und um Itzehoe im Zuge von Verkehrskontrollen zahlreiche Drogen- und Alkoholfahrten aufgedeckt. Die hohe Zahl der Erwischten lässt die Vermutung zu, dass die Zahl der Unentdeckten noch weitaus größer ist.

Innerhalb der letzten Tage mussten sich einige Verkehrsteilnehmer aus Itzehoe und aus Kellinghusen der Entnahme von Blutproben stellen, weil sie berauscht am Steuer gesessen haben. Andere kamen nach einem Atemalkoholtest mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige davon, weil sich ihr Wert im Bereich unter 1,1 Promille befand.

Mit einer polizeilichen Kontrolle schien der Fahrer eines Mercedes am Samstag gerechnet zu haben, denn er war mit einem Beutel mit so genanntem Clean Urin ausgerüstet. Den nahmen ihm Polizisten um 03.10 Uhr bei einer Überprüfung im Ochsenmarktskamp ab. Der im Anschluss durchgeführte Urintest verlief positiv, so dass sich der 23-Jährige der Entnahme einer Blutprobe unterziehen musste.

0,84 Promille war das Ergebnis eines Atemalkoholtests, den ein Mann am Samstag kurz vor 18.00 Uhr im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Adolf-Rohde-Straße absolvierte. Er musste bis zum Zurückerlangen seiner Fahrtüchtigkeit seinen Opel stehenlassen und wird sich wegen des Führens eines Fahrzeugs unter Alkoholeinfluss verantworten müssen.

Ganze 2,73 Promille schlugen für einen 22-Jährigen aus Kellinghusen zu Buche, den eine Streife am selben Tag gegen 18.30 Uhr am Theodor-Heuss-Platz überprüfte. Sein Focus war einer Verkehrsteilnehmerin aufgrund einer auffälligen Fahrweise bereits in Hohenlockstedt aufgefallen. Der Beschuldigte musste sich einer Blutprobenentnahme stellen - er war nicht besonders einsichtig und zeigte kein Verständnis dafür, dass das Fahren in seinem Zustand nicht erlaubt war.

Noch vor Mitternacht gingen der Polizei zwei weitere Drogenfahrer ins Netz. Einen checkten die Einsatzkräfte um 19.45 Uhr in der Wellenkamper Chaussee - bei dem 30-Jährigen reagierte ein Drogenvortest positiv auf Amphetamine. Den Konsum von THC vor Fahrtantritt räumte zudem ein Kontrollierter um 22.15 Uhr in der Schumacherallee ein. Bei ihm fanden die Polizisten Marihuana-Kraut und einen Joint. Neben der Drogenfahrt muss er sich daher wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Eine Frau in einem Fahrzeug räumte am Sonntagabend um 19.50 Uhr in der Fehrsstraße bereitwillig ein, dass sie am Vorabend zwei Joints geraucht hätte und dies ansonsten auch regelmäßig mache. Für die 31-Jährige bedeutete dies die Entnahme einer Blutprobe, einen Urintest führte sie nicht durch.

In der Nacht zu heute, um Mitternacht, überprüften Einsatzkräfte eine 41-Jährige, die in Kellinghusen An der Stör in einem Golf unterwegs gewesen ist. Ihr untersagten die Beamten die Weiterfahrt für die nächsten Stunden, da ein Atemalkoholtest bei ihr einen Wert von 0,58 Promille lieferte. Die Betroffene erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige inklusive der damit verbundenen Punkte, der zu zahlenden Gelder und eines Fahrverbotes.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell