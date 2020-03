Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Baggerwerkzeuge entwendet

Mönchengladbach (ots)

Verschiedene Anbauwerkzeuge für mobile Bagger sind am vergangenen Wochenende auf einer Baustelle in Dahl an der Landgrafenstraße von unbekannten Tätern entwendet worden.

Die Tat muss im Zeitraum zwischen Freitag, 27. März, 16.15 Uhr, und Montag, 30. März, 7.30 Uhr, begangen worden sein.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

