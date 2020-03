Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugin beobachtet Leergut-Diebe

Mönchengladbach (ots)

Eine Zeugin hat am Sonntag, 29. März, gegen 17.45 Uhr im Stadtteil Grenzlandstadion an der Straße Am Gerstacker zwei männliche Personen dabei beobachtet, wie sie mehrere Kisten Leergut von dem Gelände eines Getränkemarktes entwendet und mit einem Fahrrad weggebracht haben. Die aufmerksame Zeugin verständigte die Polizei. Trotz sofortiger Fahndung im Nahbereich konnten die Täter nicht mehr angetroffen werden.

Ein Kioskbesitzer gab an, dass die beiden Personen mit zwei oder drei Getränkekisten in seinen Kiosk gekommen seien. Er habe ihnen erklärt, dass er das Leergut in dieser Menge nicht annehmen könne, woraufhin die beiden Personen das Leergut in einen Automaten an einer Tankstelle eingeworfen hätten.

Bei den Tätern soll es sich um zwei männliche Personen handeln, die beide circa 25 Jahre alt sind, beide mit Jogginganzug und Basecap bekleidet und auf Fahrrädern unterwegs; ein Fahrrad dunkelblau, das andere Fahrrad rot.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

