Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Motorroller mit Totenköpfen und Haifisch gestohlen

Mönchengladbach (ots)

Ein Motorroller der Marke Typ Ying Ying ist am Samstag, 28. März, zwischen 2 und 9 Uhr morgens auf einem Parkplatz in Mülfort am Hirtenweg von einem unbekannten Täter gestohlen worden. Der Roller war laut Besitzer mit einem Bügelschloss gesichert, die Überreste lagen noch am Abstellort.

Markante Zeichen des entwendeten schwarz-weißen Rollers sind zwei Totenkopfaufkleber und ein 3D-Haifisch.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Hinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

