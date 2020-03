Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Auto nach Kollision auf die Seite gekippt

Mönchengladbach (ots)

Eine 19-jährige Autofahrerin aus dem Saarland musste am Montag, 30. März, nach einem Verkehrsunfall am Morgen in Neuwerk von der Feuerwehr aus ihrem Pkw befreit werden, da das Fahrzeug nach einer Kollision umgekippt war.

Nach ersten Erkenntnissen war die Autofahrerin gegen 5.45 Uhr mit einem BMW Mini von der Dünner Straße auf die Liebfrauenstraße abgebogen. Dort kollidierte sie aus noch ungeklärter Ursache mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw, der wiederum auf die Anhängerkupplung eines davor stehenden Wagens geschoben wurde. Ihr eigenes Fahrzeug kippte auf die linke Fahrzeugseite.

Ihr Mini wurde stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Am getroffenen Pkw brach die hintere Achse; es wird von einem Totalschaden ausgegangen. Am dritten Pkw wurde die Anhängerkupplung leicht beschädigt.

Die leicht verletzte Unglücksfahrerin wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (ds)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell