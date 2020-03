Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Kupferdiebe gefasst: Ein Tatverdächtiger wurde per Haftbefehl gesucht

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei in Mönchengladbach hat am vergangenen Freitagnachmittag (27.3.2020) in der Gladbacher Innenstadt zwei 18 und 31 Jahre alte Diebe gestellt. Die beiden Männer hatten aus einem Haus an der Staufenstraße zwei Taschen mit diversen Gegenständen (unter anderem Kupferdrähte) entwendet. Der 31-Jährige war zur Fahndung ausgeschrieben. Gegen ihn liegt wegen einer anderen Straftat ein Haftbefehl vor.

Gegen 15.40 Uhr meldete sich bei der Polizei ein Zeuge. Der 33-Jährige hatte beobachtet, wie die beiden Männer sich Zutritt zu dem leerstehenden Haus verschafften und mit zwei schweren Taschen aus dem Gebäude kamen.

Die Polizeibeamten entdeckten die beiden flüchtenden Täter mit den Taschen bereits auf der Fahrt zum Einsatzort. Vermutlich als der 18- und der 31-Jährige die Polizeibeamten sahen, stellten sie die Taschen ab und gingen weiter in Richtung Kyffhäuserstraße. Dort trafen die Beamten sie an. Die Polizisten stellten die Taschen auf dem Gehweg der Barbarossastraße sicher. (km)

