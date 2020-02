Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern- Unfallflucht/ Polizei sucht PKW-Fahrerin

Geldern (ots)

Am Donnerstag (20. Februar 2020) gegen 07.40 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Boeckelter Weg Uhlandstraße zu einem Unfall, bei dem eine 13-Jährige von einem PKW angefahren wurde. Der PKW verließ anschließend die Unfallstelle. Die 13-jährige Schülerin stand mit ihrem Fahrrad auf der Überquerungshilfe am Boeckelter Weg, als eine unbekannte PKW-Fahrerin anhielt und ihr signalisierte, dass sie fahren könne. Als die 13-Jährige losfuhr, fuhr auch die PKW-Fahrerin los und es kam zum Zusammenstoß. Ein unbekannter Busfahrer und die Autofahrerin kümmerten sich sofort um das gestürzte Mädchen. Die unter Schock stehende Schülerin bestätigte mehrfach, dass es ihr gut ginge, daraufhin verließen der Busfahrer und die Autofahrerin die Unfallstelle. In der Schule merkte die Schülerin, dass sie Schmerzen am Knie habe. Bei der PKW-Fahrerin handelt es sich um eine circa 30-35 Jahre alte Frau, die etwa 1,60- 1,65 m groß ist, braune Haare zum Zopf gebunden hat, Brillenträgerin ist und eine normale Statur hat. Sie soll einen größeren PKW ähnlich eines Jeeps in schwarz gefahren haben. Hinweise zum Unfall bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250. (as)

