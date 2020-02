Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Aldekerk- Einbruch in Ferienwohnung/ Täter hebeln Fenster auf

Aldekerk (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (20. Februar 2020) hebelten unbekannte Täter gewaltsam ein Fenster an einer Ferienwohnung an der Stendener Straße auf. Die Täter versuchten zunächst die rückwärtig gelegene Wohnungstür zu öffnen, als dies nicht gelang, hebelten sie ein seitlich gelegenes Fenster auf. Da sich keinerlei Wertgegenstände in der Wohnung befanden, flüchteten die Unbekannten ohne Beute. Zeugenhinweise bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (as)

