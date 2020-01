Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Vermisstensache mit glücklichem Ausgang

Nienburg (ots)

WARMSEN (het) - Die seit dem 23.01.2020 vermisste 82-jährige Frieda D. aus Warmsen ist wohlauf. Frau D. wurde heute Mittag in einem Seniorenheim in Bad Gandersheim angetroffen. Wie sie mit ihrem Pkw dorthin gekommen ist und wo sie sich in den ca. 24 Stunden ihres vermisst seins aufgehalten hat lässt sich zur Zeit noch nicht schlüssig klären. Auch die Frage ob das Seniorenheim in Bad Gandersheim das gewollte Ziel der Reise von Frieda D. war oder ob sie dort zufällig gestrandet ist, konnte bisher nicht beantwortet werden.

