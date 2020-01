Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Holzstapel gerät in Brand

Bückeburg (ots)

(ma)

Am Krusenkamp in Bückeburg/Scheie musste gestern gegen 20.30 Uhr die Feuerwehr einen Holzstapel auf einem Privatgrundstück ablöschen, der in Brand geraten war.

Die ebenfalls informierte Polizei Bückeburg konnte schnell Entwarnung geben, weil Personen und umliegende Gebäude zu keinem Zeitpunkt gefährdet waren.

Vor der Benachrichtigung der Feuerwehr versuchte der Besitzer zunächst die aufgestapelten Holzscheite selbst zu löschen, musste dann aber doch die Feuerwehr hinzurufen.

Was zu dem Feuer geführt hat, ist derzeit noch unbekannt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell