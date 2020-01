Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Tageswohnungseinbruch Hund wird mit Sonnencreme bespritzt

Rinteln Hohenrode (ots)

(swe). Am Donnerstag, 23.01., bemerkt ein 54-jähriger Mann aus Hohenrode beim Nachhausekommen gegen 12.15 Uhr, dass sein Hund sowie das Mobiliar im Zimmer des Hundes mit einer größeren Menge Sonnencreme verschmiert ist. Außerdem stand eine Tür geöffnet. Es stellt sich heraus, dass in sein Haus eingebrochen wurde. Nach jetzigen Erkenntnissen könnte der Einbruch gegen 09.45 Uhr stattgefunden haben. Ein Nachbar bemerkte einen auffällig langsam fahrenden Pkw Audi A 6 in silber in der Straße und auf dem Grundstück des Tatbetroffenen zwei junge Männer um die 30 Jahre, die mehrfach an der Haustür des tatbetroffenen Hauses "Sturm" klingelten. Dann seien die beiden Männer jedoch wieder gegangen und deshalb informierte der Zeuge auch nicht sofort die Polizei. Die Hypothese der aufnehmenden Polizeibeamten über den weiteren Tatverlauf ist wie folgt: Die Männer gelangen über den Garten des Grundstücks zur rückwärtigen Gebäudeseite, wo sie ein bodentiefes Fenster aufhebeln und so in das Gebäude gelangen. Im Haus wird nach Wertgegenständen gesucht. In dem Zimmer, in dem sich der Hund befand, versuchen der/die Täter den Hund mittels Verspritzen von Sonnencreme und Abwehr durch Staubwedel den Hund auf Distanz zu halten. Die Schadenshöhe und das Diebesgut stehen noch nicht vollständig fest. Die Polizei bittet darum, dass Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen am Donnerstag etwa zur Tatzeit machten, sich melden.

