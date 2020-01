Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Gewässerverunreinigung in Nienburg

Nienburg (ots)

NIENBURG (jah) - Am 23.01.2020 gegen 16:40 Uhr wurde die Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg zu einer Gewässerverunreinigung gerufen. Ein Zeuge hstte über Notruf einen Ölfilm auf dem Gewässer Höhe Pregelstraße bei dem dortigen Spielplatz gemeldet. Die eingesetzten Beamten bestätigten den Sachverhalt und informierten umgehend die Feuerwehr. Die Beamten folgten der Ölspur und konnten in Höhe der neuen Umgehungsstraße Südring einen Zulauf feststellen, weitere Recherchen waren dort nicht möglich. Folglich errichtete die Feuerwehr eine sog. "Ölsperre" und die Polizeibeamten entnahmen dem Gewässer eine Probe. Die Ermittlungen zu diesem Umweltdelikt dauern an, der Grund für die Verunreinigung konnte bislang nicht ermittelt werden.

