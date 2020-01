Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Ergänzung zum schweren Verkehrsunfall vom 18.01.2020, in Pasewalk , LK VG

Pasewalk (ots)

Am 18.01.2020 gegen 11:05 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in Pasewalk. Dabei wurde auch eine Radfahrerin schwer verletzt. Die Identität der Radfahrerin war unklar. Am heutigen Vormittag wurde die Identität der schwerverletzten Radfahrerin geklärt. Nach den Ermittlungen der Polizei handelt es sich um eine 65 jährige Frau aus Pasewalk. Diese wird weiterhin in der Uni Klinik in Greifswald wegen ihrer Verletzungen behandelt.

